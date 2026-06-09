The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Artemis III: anche astronauta italiano Parmitano nell’equipaggio

Keystone-SDA

Ci sarà anche l'astronauta italiano Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis III della Nasa, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato la Nasa. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione, prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna: è stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della Nasa per sperimentare nell’orbita terrestre le tecnologie di rendez-vous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.

Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell’equipaggio. Al comando c’è Randy Bresnik, con un addestramento da pilota come Parmitano. Specialisti di missione sono Frank Rubio, un altro veterano della Nasa e Andre Douglas, che era stato assegnato come riserva nella missione ArtemisII.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR