Artista cinese Ai Weiwei non ha potuto entrare in Svizzera

Keystone-SDA

All'artista cinese Ai Weiwei, che era senza visto, è stata rifiutata l'entrata in Svizzera ieri. Stando ad un post su Instagram dello stesso artista, ha passato la notte scorsa su una panchina dell'aeroporto di Zurigo prima di essere espulso stamane.

(Keystone-ATS) Un portavoce della polizia cantonale zurighese ha confermato questa mattina all’agenzia Keystone-ATS che Ai Weiwei non disponeva dei documenti richiesti per entrare in Svizzera.

Non è stato arrestato, ha precisato il portavoce. Ai Weiwei ha potuto spostarsi liberamente nella zona di transito fino al suo ritorno verso Londra.

Ai Weiwei è uno degli artisti e attivisti politici più conosciuti della Cina. Su Instagram, ha commentato così il soggiorno all’aeroporto di Zurigo: “Questa notte dormirò su una panchina con una coperta in attesa di essere espulso domattina alle 6:50”.

Ha inoltre postato varie sequenze di video e foto della notte trascorsa in aeroporto. Si vedono diversi documenti datati di ieri che testimoniano che l’artista 67enne non era in possesso di un visto e che era arrivato a Zurigo da Londra.

Ai Weiwei è stato imprigionato in Cina e gli è stato vietato di viaggiare dopo aver espresso critiche nei confronti del governo cinese nel 2011. Ha poi lasciato il Paese.