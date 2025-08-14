The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Asia: nuovo record storico bitcoin, supera i 124’000 dollari

Keystone-SDA

Il bitcoin ha segnato un nuovo massimo storico questa mattina nelle prime contrattazioni asiatiche, superando per la prima volta la soglia dei 124'000 dollari (99'625,65 franchi al cambio attuale).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La moneta virtuale è sostenuta dal rialzo delle azioni statunitensi, dall’interesse degli investitori istituzionali e da una legislazione americana favorevole.

La star delle criptovalute ha battuto il suo precedente record del 14 luglio scorso (123’205 dollari), superando brevemente quota 124’500 dollari prima di indietreggiare. Verso le 4.08 (ora svizzera) il bitcoin veniva scambiato a circa 123’600 dollari.

