Assemblea delegati Verdi: Lisa Mazzone eletta presidente

3 minuti

(Keystone-ATS) La ginevrina Lisa Mazzone è la nuova presidente dei Verdi svizzeri. Unica candidata a tale carica, è stata eletta all’unanimità dai delegati in occasione dell’assemblea del partito tenutasi oggi a Renens (VD).

Mazzone subentra così allo zurighese Balthasar Glättli, rimasto alla guida del partito ecologista per quattro anni.

Mazzone è stata eletta per un mandato di due anni dai 148 delegati presenti con una standing ovation. “Spero di darvi la risonanza che meritate”, ha detto loro. La 36enne neo-presidente ha esordito “chiarendo un equivoco: non lascio la politica. Non ho mai avuto intenzione di farlo”, ha detto ai delegati.

Dopo un lungo impegno a livello comunale e cantonale e otto anni nel Parlamento federale, ha voluto mettere le sue energie al servizio del partito in “un momento cruciale. Siamo l’alternativa all’ascesa del populismo e allo scetticismo climatico. Insieme, forgiamo una speranza per dare sete di futuro a tutte le generazioni in tutta la Svizzera”, ha insistito.

In questo nuovo ruolo, spera di “riunire tutti coloro che si impegnano per una vera protezione del clima e per una società più solidale”. Mazzone intende così rafforzare i legami con i Cantoni e le regioni, scendere in campo e riunire le numerose forze per il cambiamento sia all’interno della società civile, che della cultura, della scienza e dell’economia.

“Per influenzare la Svizzera, proponiamo diverse iniziative: sul fotovoltaico, per una piazza finanziaria pulita e un’altra legata all’Europa. E dovremo anche lanciare dei referendum, se necessario”, ha sottolineato.

Sei vicepresidenti

L’assemblea ha anche eletto come vicepresidenti la consigliera nazionale zurighese Marionna Schlatter, il suo collega lucernese Michael Töngi Schlatter e la granconsigliera ticinese Samantha Bourgoin.

I tre nuovi eletti si aggiungono al consigliere nazionale ginevrino Nicolas Walder, alla sua collega di Basilea Città Sibel Arslan e alla fribughese Margot Chauderna, copresidente dei Giovani Verdi svizzeri, che si sono candidati per un ulteriore mandato di due anni.

Prima dell’elezione, i Verdi hanno reso omaggio a Glättli, presidente del partito dal 2020 al 2024. “Balthasar ha sempre guidato il partito con una calma olimpica, anche nei momenti più difficili. Ha saputo mantenere la rotta, posizionando meglio il partito dal punto di vista strategico e continuando a digitalizzarlo”, ha dichiarato Aline Trede, capogruppo in Parlamento.

Lo scorso novembre Lisa Mazzone aveva annunciato il suo ritiro dalla politica dopo la mancata rielezione al Consiglio degli Stati. A metà gennaio, la ginevrina ha cambiato idea e ha annunciato il suo interesse per la presidenza del partito. In seguito diversi deputati dei Verdi hanno annunciato di non volersi candidare.

Balthasar Glättli, in novembre aveva annunciato che in primavera non si sarebbe ricandidato alla presidenza dei Verdi dopo la sconfitta del partito alle ultime elezioni federali. Il partito ecologista aveva allora perso 3,4 punti, scendendo al 9,8%.