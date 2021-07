Assemblea PLR: Gössi, partito non si occupi solo di economia

La presidente uscente Petra Gössi ai delegati del PLR: "non concentrarsi solo su economia". KEYSTONE/LAURENT GILLIERON sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 luglio 2021 - 12:17

(Keystone-ATS)

La presidente del PLR Petra Gössi ritiene che il partito dovrebbe "lavorare a tutto campo e non preoccuparsi solo di questioni economiche e fiscali".

"Il focus troppo ristretto non ci ha reso più grandi negli ultimi 20 anni, ma solo più piccoli. Ha rafforzato UDC e PVL a nostre spese", ha detto oggi la presidente uscente davanti ai delegati riuniti in assemblea a Martigny (VS).

Per Petra Gössi, sono tre le grandi questioni a cui la politica è chiamata in questo momento a dare risposte: come procedere nelle relazioni con l'UE, come plasmare la politica sociale e per la terza età e come attutire le conseguenze della crisi pandemica e creare le basi per la crescita economica e i posti di lavoro.

Bisogna creare condizioni quadro "affinché coloro che hanno il potenziale per farlo possano innovare, senza abbandonare i più deboli" e sostenere "un uso responsabile e umile delle nostre risorse", ha detto Gössi.

Le parole d'addio

La presidente uscente, che lo scorso 14 giugno, dopo cinque anni alla guida del partito, ha annunciato che si dimetterà entro la fine dell'anno, non ha perso l'occasione per dire qualche parola di addio.

"Per i vostri anni di lealtà e sostegno, vi ringrazio dal profondo del mio cuore. È stato ed è un privilegio essere la vostra presidente per qualche mese ancora", ha detto.

Petra Gössi, giurista di 45 anni, lascia la direzione del partito per concentrarsi sulla sua carriera professionale. Il PLR eleggerà un nuovo presidente il prossimo 2 ottobre.