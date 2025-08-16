The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Assemblea PVL: sì a e-ID, libertà di voto su alloggi

Keystone-SDA

I Verdi liberali, riuniti in assemblea dei delegati, si pronunciano chiaramente in favore dell'e-ID, in votazione il 28 settembre. Lasciano invece libertà di voto sull'imposta immobiliare.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel corso dell’incontro svoltosi online, i delgati del PVL hanno nettamente approvato il testo sull’identificazione elettronica per 171 voti contro 1 e nessun astenuto, si legge in un comunicato. “L’e-ID segna un’avanzata considerevole e attesa da tempo nella digitalizzazione della Svizzera”, ha detto il presidente di partito Jürg Grossen.

La libertà di voto sul secondo argomento è invece stata decisa con 104 voti contro 54 e 2 astenuti. La scelta è seguita a un dibattito animato. “Questo dimostra che ci sono molti argomenti a favore di un cambio nel sistema di imposizione immobiliare, così come ci sono molti argomenti contrari”, ha sottolineato Grossen.

Diversi membri del partito considerano il valore locativo come un’imposizione ingiustificata e fittizia. Altri sostengono invece che una modifica del sistema rischia di frenare il rinnovamento energetico degli immobili e di pesare sulle casse federali a causa delle perdite fiscali.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
54 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR