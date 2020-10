Assemblea Verdi: sì alle due iniziative in votazione il 29 novembre

Nessuna sorpresa riguardo alle indicazioni di voto. KEYSTONE/URS FLUEELER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2020 - 15:30

(Keystone-ATS)

I Verdi raccomandano di approvare le due iniziative in votazione il 29 novembre, quella per imprese responsabili e quella per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico.

I testi sono stati chiaramente approvati nell'assemblea dei delegati virtuale odierna "in modalità Landsgemeinde", ha affermato il presidente Balthasar Glättli. Il calcolo preciso dei voti sarà effettuato in un secondo tempo - sulla base dei fermi immagine dei computer - per i libri di storia, ha aggiunto il consigliere nazionale zurighese.

Gli ecologisti hanno anche approvato l'iniziativa popolare per una Svizzera senza pesticidi e quella per acqua pulita e cibo, nonché il il referendum che vuole affossare l'accordo di libero scambio con l'Indonesia.