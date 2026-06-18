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Assicurazione auto, differenze fino a 8000 franchi in Svizzera

Keystone-SDA

La nazionalità, l'età e il luogo di residenza continuano a pesare in modo determinante sul costo dell'assicurazione auto in Svizzera, con differenze che possono superare gli 8000 franchi all'anno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) È quanto emerge dall’indagine annuale condotta dal comparatore online Bonus.ch, che ha analizzato le tariffe delle principali compagnie su tre profili tipo di conducenti (18, 30 e 70 anni).

Il dato più eclatante riguarda il fattore nazionalità: in media, un neopatentato di 18 anni titolare di permesso C e originario del Kosovo paga il 63% in più rispetto a un coetaneo svizzero. Per un’assicurazione casco totale, la differenza può raggiungere i 5054 franchi (7958 contro 2904 franchi). Se si somma l’aggravio legato all’età, il sovrapprezzo sale alle stelle: un diciottenne kosovaro paga in media quasi quattro volte più di un trentenne svizzero, con un picco di 6600 franchi per la stessa copertura.

Anche l’età incide pesantemente: un conducente di 18 anni paga in media il 155% in più di un settantenne, con differenze che arrivano a 2513 franchi per la casco totale. Per la sola responsabilità civile, il premio del giovane può essere addirittura del 296% più alto (2126 contro 536 franchi). Curiosamente, la media tra un trentenne e un ultrasessantenne è quasi pari, ma con forti oscillazioni tra gli assicuratori: alcuni applicano maggiorazioni fino al 53% per i conducenti più anziani, altri invece offrono premi più bassi del 17%.

Il luogo di residenza non è da meno: le differenze tariffarie tra comuni possono superare il 50% e, anche all’interno della stessa città, il solo codice postale può fare la differenza. In media, tra le zone più care e quelle meno care si registrano oltre 500 franchi di scarto per lo stesso assicuratore.

A fare la parte del leone, però, è la combinazione di più fattori di rischio. Prendendo come esempio un giovane kosovaro residente a Lugano, il premio per una VW Tiguan può arrivare a 8946 franchi contro i 1314 franchi di un trentenne svizzero di Köniz: un sovrapprezzo di 7632 franchi. Se il modello scelto è un’auto più sportiva come l’Audi Q3, la differenza tocca il tetto di 8072 franchi.

Secondo Bonus.ch il confronto rimane lo strumento più efficace per risparmiare: gli assicuratori rivedono frequentemente le tariffe e le differenze tra i fornitori possono essere sostanziali. Il comparatore invita gli automobilisti a verificare periodicamente le offerte per non pagare più del dovuto.

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