Assicurazione militare: casi in aumento nel 2025

Keystone-SDA

L'assicurazione militare, che festeggia quest'anno 125 anni di esistenza, ha registrato 51'230 nuovi casi nel 2025, il 3,3% in più dell'anno precedente. Lo indica oggi la Suva, che la gestisce dal 2005 come entità indipendente con contabilità separata.

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(Keystone-ATS) La maggior parte delle notifiche ha riguardato le malattie (41’435 casi, ossia l’81%), mentre il 19% (9795 casi) ha interessato gli infortuni. Oltre due terzi delle situazioni concernevano casi bagatella (ossia insorti e chiusi durante il servizio) che hanno coinvolto militari di milizia e persone impegnate nel servizio civile o nella protezione civile.

Nell’anno in rassegna l’assicurazione militare ha versato prestazioni assicurative per 177 milioni di franchi, di cui circa la metà per spese di cura (49%, ossia 86,7 milioni). Il 37% (66,4 milioni) concerneva le rendite e il 14% le indennità giornaliere (24 milioni).

L’assicurazione militare, prima assicurazione sociale della Svizzera creata nel 1901, era all’inizio limitata ai membri dell’esercito. Nel corso del tempo la cerchia dei beneficiari si è costantemente allargata, includendo tra l’altro i membri della protezione civile (1967), i partecipanti a “Gioventù+Sport” (1972-1993), le forze di intervento nell’ambito del promovimento della pace e dell’aiuto in caso di catastrofe (dal 1994) nonché le persone che prestano servizio civile (dal 1996).

Nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali, l’assicurazione militare occupa una posizione particolare: si configura infatti come un’assicurazione di responsabilità civile della Confederazione e non si fonda sul tradizionale principio della “prestazione in cambio del pagamento di un premio”, fa notare la Suva. Berna risponde delle malattie e degli infortuni che si verificano durante il servizio. Di conseguenza, non sono previste né franchigia né aliquota percentuale a carico degli assicurati.