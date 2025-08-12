Associazione chiede aumenti salariali per impiegati in Svizzera

Keystone-SDA

L'associazione di settore Angestellte Schweiz chiede per gli impiegati aumenti salariali dell'1,2% nel 2026 e maggiore sicurezza. In un mondo in crisi e polarizzato cresce il bisogno di stabilità, si legge in un comunicato odierno.

1 minuto

(Keystone-ATS) Più protezione, stabilità e prospettive – ad esempio tramite un facile accesso alla formazione continua – sono necessarie per l’equilibrio psicologico, sottolinea l’organizzazione. Tutto ciò non è importante solo a causa della situazione globale, ma anche per i cambiamenti in atto nel mondo del lavoro con l’avvento dell’intelligenza artificiale.

Anche se nel 2026 l’inflazione è prevista come relativamente bassa, la pressione sul potere d’acquisto degli impiegati rimane elevata. Per questo viene chiesto un aumento salariale dell’1,2%.

Particolare attenzione va poi prestata alle aziende esposte alla questione dei dazi doganali statunitensi, con perdite del salario reale assolutamente da evitare, in particolare per le fasce di stipendio più basse.