The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

ats

Keystone-SDA

Lo Zurich Film Festival (ZFF) renderà omaggio all'attore, regista e produttore brasiliano Wagner Moura con il premio alla carriera (l'"Occhio d'oro", Goldenes Auge). Moura sarà a Zurigo per ricevere il riconoscimento e presentare il film "O agente secreto".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il ruolo da protagonista in questa pellicola gli è valso il premio come miglior attore al Festival di Cannes nonché una nomination agli Oscar, ha indicato lo ZFF in una nota odierna. La regia di “O agente secreto” (“The Secret Agent”) è stata affidata al connazionale di Moura, Kleber Mendonça Filho. Il direttore dello ZFF Christian Jungen, citato nella nota, ha definito il film “una delle opere più significative di quest’anno”.

L’attore brasiliano ha raggiunto la fama internazionale interpretando il boss della droga Pablo Escobar nella serie Netflix “Narcos”. Il suo debutto alla regia con “Marighella”, sul politico e attivista brasiliano Carlos Marighella, è stato presentato in anteprima alla Berlinale nel 2019.

La 21esima edizione dello ZFF si tiene dal 25 settembre al 5 ottobre.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
13 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
6 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marc Leutenegger

Qual è la vostra esperienza in merito alla carenza di alloggi e all’aumento dei prezzi degli immobili?

La Svizzera sta sprofondando in una crisi immobiliare. Come evitarlo? Condividete le vostre idee.

Partecipa alla discussione
57 Mi piace
64 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR