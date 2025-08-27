Attacchi israeliani a Gaza: 51 i morti dall’alba
Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza di oggi è salito a 51, tra cui 12 richiedenti aiuti, secondo quanto riferito da fonti mediche ad Al Jazeera.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
(Keystone-ATS) Il Ministero della Salute di Gaza ha intanto registrato 10 decessi “dovuti a carestia e malnutrizione” nelle ultime 24 ore, tra cui due bambini, portando il numero totale dei decessi correlati alla fame a 313, di cui 119 bambini.