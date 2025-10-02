Attacco a Manchester: due arresti, polizia indaga per terrorismo

Keystone-SDA

Due persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini sull'attacco alla sinagoga di Manchester, nel nord dell'Inghilterra, come sospetti complici dell'aggressore ucciso sulla scena dalla polizia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto in un aggiornamento d’indagine Laurence Taylor, numero due dell’antiterrorismo britannica, coinvolta ufficialmente nelle indagini accanto alla Greater Manchester Police.

L’aggressore – che ha ucciso a coltellate due persone ed è in seguito stato abbattuto dal fuoco di due agenti armati – risulta essere stato identificato, ma il suo nome resta per ora coperto dal riserbo. Il funzionario ha aggiunto che sono già stati rafforzati i presidi a protezione di tutte le sinagoghe e i siti ebraici più in vista del Regno.

L’episodio è avvenuto sullo sfondo di proteste sempre più diffuse nel Regno Unito contro l’escalation d’Israele nella Striscia di Gaza.