The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Attacco con droni in un ospedale militare in Sudan, 7 morti

Keystone-SDA

Un attacco di droni contro un ospedale militare nella città assediata di Dilling, nel Sudan meridionale, ha causato "sette morti e 12 feriti", ha riferito all'Afp un operatore sanitario della struttura.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tra le vittime c’erano pazienti e i loro accompagnatori, ha detto il medico a condizione di anonimato, spiegando che l’ospedale militare “serve i residenti della città e dei suoi dintorni, oltre al personale militare”. Dilling, nello stato chiave del Kordofan del Sud, è controllata dall’esercito sudanese ma assediato da forze paramilitari rivali.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR