Attacco con droni in un ospedale militare in Sudan, 7 morti

Keystone-SDA

Un attacco di droni contro un ospedale militare nella città assediata di Dilling, nel Sudan meridionale, ha causato "sette morti e 12 feriti", ha riferito all'Afp un operatore sanitario della struttura.

(Keystone-ATS) Tra le vittime c’erano pazienti e i loro accompagnatori, ha detto il medico a condizione di anonimato, spiegando che l’ospedale militare “serve i residenti della città e dei suoi dintorni, oltre al personale militare”. Dilling, nello stato chiave del Kordofan del Sud, è controllata dall’esercito sudanese ma assediato da forze paramilitari rivali.