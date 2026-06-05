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Attacco droni su navi dirette in Russia, morti 5 marinai azeri

Keystone-SDA

Cinque marinai dell'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro due navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Baku citato dall'agenzia russa Interfax.

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(Keystone-ATS) Le navi attaccate sono due cargo battenti bandiere straniere, la Natra e la Zircon, sulle quali erano imbarcati 25 cittadini dell’Azerbaigian, ha precisato un portavoce del ministero degli Esteri di Baku citato dall’agenzia azera Apa. L’attacco è avvenuto nella baia della città russa di Taganrog, nel Mar d’Azov. Altri tre marinai azeri sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale nella città russa di Yeysk.

Mosca punta il dito contro l’Ucraina: “Secondo le informazioni disponibili, le navi sono state attaccate da droni ucraini, a ulteriore conferma della natura terroristica del regime di Kiev, che prende sempre più di mira i civili e le infrastrutture civili”, ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

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