Attacco iraniano a base saudita: 12 soldati americani feriti, media

Keystone-SDA

Un attacco iraniano contro una base in Arabia Saudita ha ferito almeno 12 soldati americani, due dei quali in modo grave. Lo riportano i media statunitensi.

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(Keystone-ATS) L’Iran ha proseguirgli attacchi di rappresaglia contro le nazioni del Golfo, accusate di fungere da base di lancio per gli attacchi statunitensi contro il Paese, iniziati con un’operazione congiunta con Israele il 28 febbraio. L’attacco alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita ha coinvolto almeno un missile e diversi droni, secondo quanto riportato dal New York Times e dal Wall Street Journal, che citano fonti non identificate. I soldati si trovavano all’interno di un edificio della base al momento dell’attacco, ha riferito il Wall Street Journal. Anche diversi aerei per il rifornimento in volo avrebbero subito danni nell’attacco.

Intanto il Pentagono sta valutando di schierare altri 10’000 soldati in Medio Oriente. Se dovesse procedere gli Stati Uniti si potrebbero presto ritrovare con 17’000 truppe nell’area: non abbastanza per un’invasione, ma un numero sufficiente per il sequestro di parte del territorio, mettere al sicuro l’uranio iraniano e prendere il controllo di una delle isole di Teheran. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che il presidente statunitense Donald Trump non ha ordinato il dispiegamento di truppe da terra preferendo per il momento la via diplomatica.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha dichiarato di essere stata informata dall’Iran di un nuovo attacco nell’area della centrale nucleare di Bushehr, il terzo incidente di questo tipo in 10 giorni.

Teheran ha comunicato all’agenzia che non ci sono stati danni al reattore in funzione e nessuna fuoriuscita di radiazioni, e che l’impianto funziona normalmente, ha affermato l’AIEA. Il direttore generale dell’AIEA, Rafael Grossi, ha avvertito che qualsiasi attacco che danneggi un reattore potrebbe innescare un grave incidente in termini di radiazioni, esortando alla “massima moderazione militare”.