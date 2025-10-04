Attacco russo su stazione, decine di feriti, Zelensky

Crudele attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram postando il video di un treno passeggeri in fiamme. Al momento si segnalano decine di feriti.

(Keystone-ATS) “I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite umane. E solo la forza può costringerli a fermarsi. Ora non bastano le parole. Sono necessarie azioni forti”, aggiunge il presidente ucraino.