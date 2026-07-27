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Attentato a Berlino: migliorano i feriti ricoverati allo Charité

Keystone-SDA

Le condizioni delle persone gravemente ferite nell'attentato terroristico di sabato, ricoverate allo Charité di Berlino, stanno migliorando.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Fortunatamente, le condizioni di salute dei quattro pazienti continuano a stabilizzarsi”, ha dichiarato un portavoce dell’ospedale. “Tre pazienti sono stati nel frattempo trasferiti in un reparto ordinario, uno è ancora in terapia intensiva, ma anche lui è in via di guarigione”.

Nell’attacco terroristico avvenuto sabato sera ai margini del Christopher Street Day (CSD) è stata uccisa una donna. 29 persone sono rimaste ferite e sono state distribuite in diversi ospedali. Lo Charité ha prestato soccorso a otto feriti, quattro dei quali sono potuti tornare a casa già domenica. Lo riporta la Dpa.

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