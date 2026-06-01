Attentato a Bielefeld, tribunale condanna siriano all’ergastolo

Keystone-SDA

L'autore di un attentato terroristico nel 2025 a Bielefeld è stato condannato all'ergastolo. La Corte d'appello di Düsseldorf ha riconosciuto un uomo siriano di 36 anni colpevole di quadruplo tentato omicidio.

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(Keystone-ATS) Il tribunale ha constatato la particolare gravità della sua colpa e ha disposto la detenzione di sicurezza.

La Procura federale aveva chiesto la pena massima per l’aggressore Mahmoud M., che ha confessato. A causa delle sue convinzioni islamiche radicali, il siriano sarebbe ancora pericoloso.

I difensori hanno fatto riferimento all’infanzia difficile dell’imputato e alla depressione che gli era stata diagnosticata da un perito psichiatrico. Hanno chiesto dodici anni di reclusione.

Le quattro vittime erano state aggredite di notte circa un anno fa mentre festeggiavano davanti a un bar di Bielefeld ed erano state ferite in modo grave con coltellate. L’aggressore avrebbe gridato “Allahu akbar”. L’imputato aveva confessato il reato a psicologi e psichiatri durante la custodia cautelare e lo aveva ammesso nel suo discorso finale durante il processo. Con l’attentato avrebbe perseguito i suoi obiettivi jihadisti, ha affermato il presidente della Corte.