Attraversa i binari e viene travolto, muore 29enne in Brianza

Keystone-SDA

Un uomo di 29 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno oggi pomeriggio intorno alle 16:00 all'interno della stazione ferroviaria di Desio, in Brianza. Lo riportano diversi media locali.

(Keystone-ATS) La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma l’ipotesi è che il 29enne abbia cercato di attraversare i binari senza passare dal sottopasso, finendo investito da un convoglio TILO. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La circolazione ferroviaria, anche per permettere i rilievi e gli interventi della polizia e dei vigili del fuoco, ha subito ripercussioni, sia sulla linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, con una sospensione tra Monza e Seregno, che su quella Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale.