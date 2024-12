Attuale presidente Georgia: “voto Kavelachvili illegittimo”

Keystone-SDA

L'attuale presidente filo-occidentale della Georgia, Salome Zurabishvili, ha definito "illegittimo" il voto che ha portato oggi all'elezione di Mikheïl Kavelachvili come nuovo capo di Stato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Zurabishvili ha dichiarato che si rifiuterà di rimettere il suo mandato finché non saranno organizzate nuove elezioni legislative.

Su X la presidente ha scritto: “Un anno fa, la Georgia ha ricevuto lo status di Candidato, oggi un Comitato Centrale simile a un ‘Parlamento’ elegge un ‘unico’ candidato in una presa in giro della democrazia. Questo non impedirà mai alla Georgia di perseguire il suo percorso europeo e il suo futuro democratico!”

“Mosca vuole deragliare democrazia”

“Georgia, Moldavia, Romania, ovunque la Russia sta usando interferenze elettorali e strumenti ibridi diversificati per cercare di far deragliare questi Paesi dal loro percorso democratico. È una guerra alle elezioni, una guerra all’Europa!”: scrive ancora su X Salome Zurabishvili.