Aumenta affluenza nei negozi Migros, ma clienti spendono meno

2 minuti

(Keystone-ATS) Più clienti, ma che spendono meno: è la realtà vissuta nel 2023 da Migros.

La frequenza della clientela nei negozi è salita del 5,2%, per un totale di 369 milioni di acquisti, ma le vendite dei supermercati sono aumentate in misura minore, del 3,6%, ha indicato il Ceo del gruppo Mario Irminger durante la presentazione dei conti annuali 2023 della cooperativa, che si sono chiusi con un fatturato di 32 miliardi di franchi (+6%) e un utile netto in flessione del 62% a 175 milioni.

“Questo riflette le mutate esigenze dei clienti”, ha sostenuto il dirigente. “I consumatori fanno acquisti più frequenti, comprano prodotti più freschi, ma hanno una quantità leggermente inferiore di prodotti nel loro carrello della spesa o nel loro cestino”, ha dichiarato il 58enne con formazione di revisore contabile e fiduciario.

Stando al dirigente l’anno scorso l’inflazione nel settore alimentare è stata del 3,5%: ma il rincaro complessivo degli ultimi 15 anni è stimato solo intorno al 3%. “L’inflazione totale è quindi guidata dall’anno 2023”, ha sostenuto. La crescita dei prezzi sta intanto a suo avviso fortemente rallentando. “Attualmente il rincaro dei prodotti alimentari si aggira tra l’1,6 e l’1,8%”, ha detto il manager alla testa del gruppo da maggio 2023 e in precedenza responsabile di Denner.

Il fatto che il potere d’acquisto delle famiglie stia diminuendo non significa che i prodotti più costosi, come la gamma biologica, si vendano meno bene, ha proseguito Irminger. “Ma la tendenza è alla stagnazione”. Il potere d’acquisto meno sostenuto si riscontra invece nella gamma degli articoli a basso costo, che stanno registrano una domanda più forte, ha concluso il responsabile di Migros.