Aumentano i reati contro il patrimonio in Svizzera, UST

1 minuto

(Keystone-ATS) In Svizzera 2023 i reati ai sensi del Codice penale sono aumentati del 14%. L’incremento è dovuto soprattutto ai reati contro il patrimonio – ai massimi dall’introduzione della raccolta dei dati nel 2009 – e a quelli digitali.

È quanto emerge dalle cifre sulla criminalità pubblicate oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Per la precisione, i reati sono arrivati ad un totale di 522’558. Quasi il 70% dei casi è in relazione al patrimonio (354 967), oltre la metà dei quali furti, inclusi quelli di veicoli. Questi ultimi episodi hanno fatto registrare un incremento del 17,5%, arrivando a 54’517. Come già accennato, si tratta dei valori più alti mai registrati dall’introduzione della statistica nel 2009.

Dalla prima pubblicazione dei dati sui reati digitali nel 2020, ogni anno si è registrato un incremento. L’anno scorso si è arrivati a 43’839 reati con un modus operandi digitale, il che corrisponde a un aumento del 31,5% su base annua. La quota maggiore (40’496 reati) appartiene alla categoria della cibercriminalità economica, in crescita del 36.5%.