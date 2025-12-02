The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Aumento dei salari nel 2025, +2,0% a livello nominale

banconote svizzere
Keystone-SDA

Nel 2025 i salari nominali in Svizzera sono aumentati in modo non trascurabile: rispetto all'anno precedente la progressione è del 2,0%, stando a una seconda stima pubblicata oggi dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Visto che l’inflazione dovrebbe essere inferiore le retribuzioni reali potrebbero salire, portando quindi a una crescita del potere d’acquisto.

Dopo ogni trimestre i funzionari di Neuchâtel pubblicano valutazioni provvisorie per l’insieme dell’economia elvetica basate su dati cumulati delle buste paga. Il dato diffuso oggi è però solo il secondo valido dell’anno, perché quello relativo ai primi tre mesi era stato considerato incerto a livello statistico.

Nel frattempo le principali autorità, i maggiori istituti e le più grandi banche elvetiche (Segreteria di Stato dell’economia, Ocse, Banca nazionale, KOF, Economiesuisse, UBS, Fondo monetario internazionale, ecc.) prevedono per il 2025 che i prezzi aumenteranno a ritmi contenuti: i pronostici del rincaro – che come noto per motivi metodologici non comprende i premi di cassa malati – vanno dallo 0,1% allo 0,3%.

Un aumento del potere d’acquisto era già stato osservato nel 2024 (aumento dei salari +1,8%, progressione dei prezzi 1,1%). In precedenza l’andamento era però stato opposto: è stato il caso nel 2023 (stipendi +1,7%, rincaro +2,1%), nel 2022 (+0,9%, +2,8%: più grave perdita d’acquisto dai tempi della Seconda guerra mondiale) e nel 2021 (-0,2%, +0,6%: arretramento più marcato dal 1979).

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR