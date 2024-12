Austin, coercizione Cina sfida la pace dell’Asia-Pacifico

Keystone-SDA

Il "comportamento coercitivo della Cina è una sfida alla pace dell'Asia-Pacifico". Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin in visita in Giappone.

(Keystone-ATS) Austin ha criticato il “comportamento coercitivo” della Cina, dopo che Taiwan ha segnalato che Pechino è alle prese con la sua più grande mobilitazione marittima intorno all’isola non solo dal 2022, anno di inizio sue manovre intimidatorie su vasta scala, ma addirittura dalle esercitazioni militari che hanno preceduto le elezioni presidenziali di Taipei del 1996.

“Ora abbiamo uno sguardo chiaro sulle sfide alla pace e alla stabilità in questa regione e nel mondo che includono il comportamento coercitivo della Repubblica popolare cinese nel mar Cinese orientale, nel mar Cinese meridionale e altrove nella regione”, ha detto Austin incontrando a Tokyo la controparte nipponica Gen Natakani. Il capo del pentagono ha incluso anche “la guerra sconsiderata scelta dalla Russia in Ucraina e il sostegno della Corea del Nord alla guerra di Mosca, così come le sue altre attività destabilizzanti e provocatorie”.

Austin, che è al suo tredicesimo e probabile ultimo viaggio in Asia come segretario alla Difesa in vista dell’insediamento del presidente eletto Usa Donald Trump del 20 gennaio, ha ribadito – secondo i media nipponici – che “l’impegno di deterrenza esteso dell’America nei confronti del Giappone e della Repubblica di Corea è ferreo. Stiamo affrontando queste sfide con fiducia e determinazione e rimaniamo impegnati a far progredire la nostra storica cooperazione trilaterale”.