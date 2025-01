Australia: idrovolante precipita nell’oceano, morta una svizzera

Keystone-SDA

Una donna svizzera ha perso la vita ieri pomeriggio nello schianto di un idrovolante che trasportava dei turisti nell'ovest dell'Australia.

(Keystone-ATS) L’incidente, che ha causato anche altre due vittime, si è verificato durante la fase di decollo dall’isola Rottnest, al largo della città di Perth.

Un secondo cittadino elvetico è rimasto leggermente ferito, ha indicato oggi a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). È già stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato.

Del caso, in contatto con le autorità locali, si sta occupando la rappresentanza della Confederazione a Sydney. Per ragioni di privacy, non verranno forniti ulteriori dettagli, precisano i servizi di Ignazio Cassis.

Oltre alla 65enne elvetica, nello schianto sono morti un danese di 60 anni e il pilota di 34, ha affermato il premier dello Stato dell’Australia Occidentale Roger Cook. A bordo del velivolo caduto nell’oceano c’erano sette persone: i sopravvissuti sono quindi quattro, tre dei quali gravemente feriti.

I corpi delle vittime sono stati ripescati dai sommozzatori nel corso della notte, dopo ore di ricerche. Le cause dell’incidente sono al momento sconosciute.

Secondo l’agenzia di stampa australiana AAP, l’apparecchio coinvolto, un Cessna 208 Caravan, era stato acquistato recentemente dall’operatore Swan River Seaplanes. Esso propone voli sopra Perth e l’isola Rottnest, una destinazione di vacanza molto apprezzata da turisti provenienti dai quattro angoli del pianeta e nota per ospitare moltissime specie animali.