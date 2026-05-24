Australia: morto un uomo dopo l’attacco di uno squalo

Keystone-SDA

Un 39enne è morto nello stato del Queensland, nel nord-est dell'Australia, dopo esser stato attaccato da uno squalo: lo hanno riferito le autorità locali.

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(Keystone-ATS) L’uomo è deceduto per le ferite riportate su una rampa di varo dopo essere stato tirato fuori dall’acqua in seguito all’attacco, avvenuto nei pressi del banco di sabbia Kennedy, ha precisato la polizia del Queensland in un comunicato.

I servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto a Hull River Heads poco prima di mezzogiorno ora locale, ha indicato la polizia. “L’uomo è stato recuperato dall’acqua ed è deceduto a causa delle ferite riportate”, si legge in un comunicato.

Il luogo dell’incidente si trova a 160 chilometri a sud della frequentata città turistica di Cairns, vicino alla Grande Barriera Corallina. L’attacco è avvenuto a una settimana circa da un altro incidente mortale per una persona e che ha coinvolto uno squalo, in quel caso avvenuto nell’Australia occidentale.