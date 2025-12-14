Australia: sparatoria a Bondi Beach, 16 morti, atto terroristico

Keystone-SDA

Il numero delle vittime della sparatoria di Bondi Beach è salito a 16, tra cui un bambino, ha dichiarato all'ABC il ministro della Salute del Nuovo Galles del Sud, Ryan Park. Lo riporta la Bbc. Trentotto i feriti.

4 minuti

(Keystone-ATS) I fatti si sono svolti durante una celebrazione per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach, nella periferia orientale di Sydney, in Australia.

Un attacco che il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon ha definito “un attacco terroristico”.

Tra le persone decedute c’è anche un uomo ritenuto uno degli attentatori, mentre un secondo presunto attentatore è in condizioni critiche. In precedenza i media avevano parlato di due presunti attentatori uccisi. Le 38 persone ferite – tra cui due agenti di polizia – sono state trasportate in diversi ospedali nell’area di Sydney. Le condizioni dei due poliziotti e degli altri trasportati sono gravi, ma le condizioni sono diverse, ha detto Lanyon nel corso di una conferenza stampa, secondo quanto riporta Abc News.

Il premier del Nuovo Galles del Sud Chris Minns ha sostenuto che “l’attacco è stato progettato per colpire la comunità ebraica di Sydney”. “Nel primo giorno di Hanukkah, quella che avrebbe dovuto essere una notte di pace e gioia celebrata in quella comunità con famiglie e sostenitori è stata infranta da questo orribile e malvagio attacco”, ha detto Minns in conferenza stampa con le forze dell’ordine.

La polizia di Sydney sta indagando per verificare se ci sia un terzo aggressore. Lanyon, ha affermato di aver autorizzato poteri speciali per garantire che, se ci fosse un terzo aggressore – “e stiamo indagando al momento” – la polizia sia in grado di impedirgli di agire.

Un alto funzionario delle forze dell’ordine di Sydney ha confermato che uno degli uomini armati entrati in azione a Bondi Beach viveva nella zona sud-occidentale di Sydney.

Lanyon ha dichiarato che è troppo presto per stabilire da dove provengano le armi utilizzate nella sparatoria, ma le ha descritte come armi lunghe.

La polizia specializzata ha localizzato un veicolo a Bondi Beach nel quale, secondo loro, si trovano diversi ordigni esplosivi improvvisati. Lanyon afferma che in questo momento sul posto è presente un’unità di soccorso per lo sminamento, impegnata a lavorare sul veicolo.

Testimoni oculari presenti alla celebrazione dell’Hanukkah a Bondi Beach, hanno riferito che due uomini sono scesi da un veicolo in Campbell Parade, vicino al Bondi Pavilion, e hanno aperto il fuoco intorno alle 18.40 (le 8.40 in Svizzera), secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d’Australia ha dichiarato: “La comunità ebraica è sotto shock. C’erano 2000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in stato di massima allerta”.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato la sparatoria definendola un “crudele attacco contro gli ebrei” e ha esortato le autorità australiane a intensificare la lotta contro l’antisemitismo.

“Proprio in questi momenti, le nostre sorelle e i nostri fratelli a Sydney, in Australia, sono stati attaccati da vili terroristi in un attacco molto crudele contro gli ebrei”, ha dichiarato Herzog in un discorso durante un evento a Gerusalemme, dove ha invitato l’Australia a “combattere contro l’enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo la società australiana”.

Bondi Beach, situata nella periferia orientale di Sydney, è un luogo iconico amato da gente del posto e turisti. È una delle spiagge più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata e la sabbia dorata e anche per il surf.