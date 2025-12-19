Australia lancia piano riacquisto armi dopo la strage di Sydney

Keystone-SDA

Il governo australiano ha annunciato un programma di riacquisto di armi in seguito all'attacco di Bondi Beach, la sparatoria di massa più mortale degli ultimi decenni. Lo scrive la Bbc.

(Keystone-ATS) Si tratta del più grande programma dai tempi del massacro di Port Arthur del 1996, che causò la morte di 35 persone e spinse l’Australia a introdurre misure di controllo delle armi all’avanguardia a livello mondiale.

Il nuovo programma acquisterà armi da fuoco in eccedenza, recentemente vietate e illegali, e sarà finanziato al 50% dagli Stati e i territori. Centinaia di migliaia di armi da fuoco saranno raccolte e distrutte, stima il governo.

Parlando ai media il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che in Australia ci sono ora più di 4 milioni di armi da fuoco, più di quante ne esistessero al momento del massacro di Port Arthur.

La strage di domenica scorsa contro la festa ebraica di Hanukkah sulla spiaggia di Bondi – 15 morti e decine di feriti – è stata compiuta, ricorda la testata britannica, da due uomini armati ritenuti motivati dall'”ideologia dello Stato Islamico”.

“Sappiamo che uno di questi terroristi era titolare di un porto d’armi e di sei armi, nonostante vivesse nel cuore della periferia di Sydney – ha affermato Albanese – Non c’è motivo per cui qualcuno in quella situazione avesse bisogno di così tante armi”. “Se si vuole ridurre il numero di armi, un programma di riacquisto deve essere un tassello del puzzle”, ha aggiunto il commissario della Polizia Federale Australiana Krissy Barrett.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre concordato di imporre limiti al numero di armi da fuoco detenute da un singolo individuo, di limitare le licenze d’armi a tempo indeterminato e i tipi di armi legali e di rendere la cittadinanza australiana una condizione per il possesso di una licenza d’armi. I lavori per un registro nazionale delle armi da fuoco saranno accelerati e gli enti regolatori delle armi da fuoco avranno un migliore accesso all’intelligence criminale.

Oggi inoltre la polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato di prepararsi a rilasciare sette uomini con ideologie estremiste, ma che continueranno a essere monitorati. Ieri il blitz degli agenti tattici contro il gruppo alla periferia della città australiana di Liverpool. Gli agenti hanno trovato un coltello, ma nessuna pistola o altre armi. Secondo le autorità di polizia non esiste “alcun collegamento confermato” tra i terroristi della strage di Hanukkah e il gruppo arrestato, ma che Bondi Beach era una delle diverse località che quest’ultimo intendeva visitare. “Sebbene questa specifica minaccia fosse sconosciuta, non eravamo disposti a tollerare il rischio”, ha dichiarato il commissario di polizia.