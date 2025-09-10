The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Australia schiererà flotta di droni d’attacco sottomarini

L'Australia schiererà una flotta di grandi droni d'attacco sottomarini "Ghost shark" nell'ambito di un programma di difesa da 1,1 miliardi di dollari, ha annunciato oggi il governo di Canberra.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Paese costruirà decine di droni autonomi “extra large” per la Royal Australian Navy, il primo dei quali entrerà in servizio a gennaio, ha dichiarato il ministro della Difesa australiano Richard Marles. “Si tratta di una capacità di fondamentale importanza per la Royal Australian Navy”, ha detto Marles ai giornalisti.

“Abbiamo costantemente affermato che l’Australia si trova ad affrontare il panorama strategico più complesso, per certi versi il più minaccioso, che abbiamo avuto dalla fine della Seconda guerra mondiale”, ha sottolineato il ministro della Difesa.

Anduril Australia si è aggiudicata un contratto da 1,7 miliardi di dollari australiani (0,89 miliardi di franchi) per la costruzione, la manutenzione e lo sviluppo dei nuovi droni. I veicoli sottomarini integreranno il piano australiano di acquisire sottomarini stealth a propulsione nucleare nell’ambito di un accordo multimiliardario con Regno Unito e Stati Uniti, ha detto Marles.

