Austria: valanga a Ischgl, un morto trovato dopo ore

Una slavina ha causato una vittima a Ischgl, nel Tirolo austriaco, al confine con Samnaun (GR). Stando al portale del quotidiano Tiroler Tageszeitung, la vittima è stata localizzata stamane, mentre il distacco della valanga a lastroni sarebbe avvenuto ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme è stato lanciato da parenti dello sciatore, che questa mattina hanno segnalato alla polizia austriaca il suo mancato rientro a casa ieri sera. A questo punto sono scattate le ricerche.

Su un pendio poco lontano dagli impianti di risalita e dalle piste da sci è stata individuata una slavina larga 60 metri e lunga una novantina di metri. Dalla neve sbucava un bastoncino da sci, riferisce la tv pubblica Orf. La salma è stata tempestivamente localizzata e recuperata dai soccorritori. Sotto la neve non sono state individuate altre vittime.

Il pericolo valanghe in zona attualmente è di grado 3 su 5, ma il vento in quota e le basse temperature possono incidere localmente notevolmente sul rischio slavine.