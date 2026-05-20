Auto più vecchie e meno costose: nel 2025 scende il prezzo medio

Keystone-SDA

Per la prima volta da anni in Svizzera nel 2025 è sceso il prezzo medio delle auto acquistate: sono stati comprati veicoli più economici e più datati, in un contesto in cui il mercato del nuovo fatica.

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(Keystone-ATS) È quanto emerge da un’analisi pubblicata oggi dall’assicuratore Axa.

La quota di nuove immatricolazioni si è indebolita e gli acquirenti hanno spesso optato per l’usato, spiega l’azienda in un comunicato. Concretamente una vettura costava in media circa 48’000 franchi l’anno scorso, valore sceso dai 50’000 franchi del 2024. La valutazione si basa sul parco veicoli assicurati da Axa.

Le automobili più costose della Svizzera continuano a circolare nel canton Zugo: il loro valore medio è di 65’500 franchi, superiore del 35% rispetto alla media elvetica. Al secondo posto segue il canton Svitto con quasi 58’000 franchi, mentre le auto più economiche si trovano nei cantoni romandi di Giura, Neuchâtel e Friburgo, dove il valore medio si aggira tra circa 41’500 e 44’000 franchi.

Il parco veicoli svizzero, a causa del minor numero di nuove immatricolazioni, è invecchiato: se nel 2019 l’età media era di 8,3 anni, nel 2025 si è saliti a 9,7 anni. A rinunciare meno volentieri alle auto nuove sono i ticinesi: nel cantone italofono le vetture hanno in media 8,4 anni, mentre i veicoli più vecchi (fra i 10,3 e i 10,6 anni) circolano con targhe bernesi, sciaffusane e di Appenzello Esterno.