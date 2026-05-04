Auto sulla folla a Lipsia, due morti, arrestato conducente

Keystone-SDA

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia. Lo riporta il sito della Reuters, citando l'emittente locale Mdr in contatto con la polizia locale.

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(Keystone-ATS) Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente dell’auto lanciata sui pedoni è stato arrestato. Lo riporta la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste più alcun pericolo.

Sul luogo dell’incidente sono presenti circa dieci ambulanze e i negozi nella zona pedonale sono chiusi. Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio ma secondo l’emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città.

L’emittente cita testimoni oculari che parlano di diversi corpi coperti da lenzuola e che si sarebbe verificato anche un accoltellamento.