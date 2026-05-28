Autopsia sulla megattera Timmy sull’isola di Anholt, in Danimarca

Keystone-SDA

Il cadavere della megattera del Baltico conosciuta come Timmy rimarrà sull'isola danese di Anholt e sarà sottoposta ad autopsia direttamente sulla spiaggia. L'animale giace lì da circa due settimane in acque poco profonde.

1 minuto

(Keystone-ATS) “La balena verrà tirata a riva nel corso di questo fine settimana”, ha comunicato Jane Hansen dell’Autorità danese per l’ambiente. L’autopsia, le analisi scientifiche e lo smaltimento della carcassa dovrebbero avvenire alla fine della prossima settimana. Inizialmente i danesi avevano cercato di trascinare la balena, gonfiata dai gas di decomposizione, in acque più profonde per poi trasportarla in un porto. Il tentativo, però, è fallito la scorsa settimana.

“Le condizioni meteorologiche non erano favorevoli per il trasporto al porto di Grenaa, e la balena si è spostata e ora giace ancora più vicino alla costa”, ha spiegato Hansen.

“Allo stesso tempo, la balena continua a causare disagi sulla spiaggia e deve quindi essere rimossa”. L’autorità ambientale ha nuovamente invitato i residenti e i bagnanti a tenersi lontani dall’animale.