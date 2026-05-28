The Swiss voice in the world since 1935
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Autopsia sulla megattera Timmy sull’isola di Anholt, in Danimarca

Keystone-SDA

Il cadavere della megattera del Baltico conosciuta come Timmy rimarrà sull'isola danese di Anholt e sarà sottoposta ad autopsia direttamente sulla spiaggia. L'animale giace lì da circa due settimane in acque poco profonde.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La balena verrà tirata a riva nel corso di questo fine settimana”, ha comunicato Jane Hansen dell’Autorità danese per l’ambiente. L’autopsia, le analisi scientifiche e lo smaltimento della carcassa dovrebbero avvenire alla fine della prossima settimana. Inizialmente i danesi avevano cercato di trascinare la balena, gonfiata dai gas di decomposizione, in acque più profonde per poi trasportarla in un porto. Il tentativo, però, è fallito la scorsa settimana.

“Le condizioni meteorologiche non erano favorevoli per il trasporto al porto di Grenaa, e la balena si è spostata e ora giace ancora più vicino alla costa”, ha spiegato Hansen.

“Allo stesso tempo, la balena continua a causare disagi sulla spiaggia e deve quindi essere rimossa”. L’autorità ambientale ha nuovamente invitato i residenti e i bagnanti a tenersi lontani dall’animale.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR