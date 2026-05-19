Autorità francesi perquisiscono due sedi di Nestlé Waters
Le autorità francesi hanno effettuato oggi controlli e perquisizioni senza preavviso in due sedi di Nestlé Waters, filiale del colosso alimentare vodese Nestlé.
(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito da Radio France, l’operazione ha interessato lo stabilimento Perrier a Vergèze e un laboratorio a Vittel.
In base alle informazioni della redazione investigativa di Radio France, sono entrati in azione circa 40 agenti dell’organo per la repressione delle frodi. Le operazioni – sempre secondo Radio France – si inseriscono nell’ambito di un’indagine della procura di Parigi, avviata in seguito a una denuncia per presunta frode presentata dall’organizzazione non governativa Foodwatch.
Contattata dalla redazione investigativa, Nestlé Waters conferma che “sono attualmente in corso ispezioni a sorpresa in due siti di Nestlé Waters in Francia”. “Continuiamo a cooperare pienamente con le autorità competenti”, ha aggiunto il gruppo. Per il momento, la procura di Parigi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle perquisizioni.
La filiale di Nestlé è sotto pressione già da diverso tempo. Nel 2024 il gruppo aveva ammesso di aver utilizzato in passato metodi di trattamento vietati per le sue acque.