Avanzata Idf in Libano, Francia chiede riunione lampo Consiglio Onu

Keystone-SDA

La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato l'iconica fortezza medievale di Beaufort in Libano, dove ora sventola la sua bandiera.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot al canale televisivo Bfmtv.

“Questo è un grave errore per Israele perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, dato che abbiamo un cessate il fuoco in Libano dal 17 aprile, ma è anche contraria al diritto internazionale”, ha aggiunto.

“Ho richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – ha spiegato il ministro – perché, pur riconoscendo il diritto di Israele, come quello di tutti i Paesi, all’autodifesa, a difendersi dagli attacchi di Hezbollah nulla può giustificare la continuazione delle operazioni militari israeliane in Libano e la sua occupazione sempre più profonda del territorio libanese”.