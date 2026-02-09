Avvocato G. Maxwell conferma, “non risponderà alle domande Camera”

Keystone-SDA

Ghislaine Maxwell intende avvalersi del diritto di non rispondere alle domande durante la deposizione oggi da parte della Commissione di vigilanza della Camera.

(Keystone-ATS) Lo ha confermato l’avvocato della complice di Jeffrey Epstein. “Posso confermare che si avvarrà del quinto emendamento”, ha dichiarato alla Bbc David Oscar Markus.

Intanto, i legali di Epstein hanno chiesto alle agenzie di intelligence americane documenti che potrebbero attestare l’affiliazione del pedofilo con la Cia. Gli avvocati hanno presentato richieste anche per sapere se la Nsa avesse informazioni sull’ex finanziere morto suicida in carcere. Lo riporta il Washington Post osservando come gli ultimi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia hanno messo in evidenza i legami di Epstein con le élite internazionali, alimentando i sospetti che lavorasse o fosse nel mirino delle agenzie di intelligence.

“Non siamo in grado di reperire alcuna informazione o documento”, ha scritto nel 2011 il coordinatore per l’informazione e la privacy della Cia ai legali di Epstein. “Per quanto riguarda i documenti che rivelerebbero un collegamento con l’agenzia, la Cia non può né confermare né smentire l’esistenza o la non esistenza dei documenti richiesti”, ha aggiunto.