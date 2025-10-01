Axa Svizzera: se ne va CEO, “giunto momento di un nuovo capitolo”

The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Partenza ai vertici di Axa Svizzera, uno dei più importanti assicuratori del paese: il presidente della direzione Fabrizio Petrillo lascerà l'incarico a fine anno, dopo essere stato per otto anni alla guida della società.

(Keystone-ATS) La ricerca del successore è in atto, fa sapere l’impresa.

“Dopo 16 anni in seno all’azienda, di cui otto come CEO, è giunto per me il momento di aprire un nuovo capitolo della mia carriera professionale”, afferma il 56enne, citato in un comunicato odierno. “Sono felice e orgoglioso di lasciare un’impresa solida e sana grazie all’impegno congiunto di tutto il personale e dei nostri partner”.

Parole di apprezzamento sono giunte dalla direzione generale del gruppo francese. “A capo della società leader di un mercato saturo ha conseguito cifre di crescita molto confortanti e ha potuto incrementare in modo significativo la soddisfazione della clientela”, ha commentato il responsabile dei mercati europei Patrick Cohen, a sua volta citato nel documento per la stampa.

Complessivamente Axa Svizzera ha circa 2 milioni di clienti nella Confederazione. Dispone di una rete di 340 filiali, la più vasta nel settore assicurativo elvetico. In organico ha 4600 dipendenti, a cui si aggiungono poi 3000 venditori. La società trae le sue radici dalla Winterthur Assicurazioni, entità nata nel 1875 con la ragione sociale di Schweizerische Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft e ribattezzata nel 1975. Dal 1997 l’azienda ha fatto parte di Credit Suisse e a metà 2006 è stata rilevata dal gruppo francese Axa.

