Axios, se Trump vince Melania non vivrà alla Casa Bianca

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Melania Trump non tornerà a vivere alla Casa Bianca se il marito Donald Trump dovesse vincere le elezioni del 5 novembre.

E’ quanto sostengono con Axios diversi esperti sull’ex first lady, secondo cui difficilmente lei cambierà il suo atteggiamento di basso profilo, e non starà al 1600 di Pennsylvania Avenue stabilmente.

Lo scenario più probabile, secondo le fonti intervistate da Axios, è che viva tra Palm Beach (dove ha trascorso gli ultimi quattro anni) e New York (dove il figlio Barron potrebbe frequentare la New York University), tornando a Washington solo per “cene di stato o eventi speciali”.

“Melania fa ciò che vuole, e questo la distingue da qualsiasi altra first lady della storia”, afferma Mary Jordan, giornalista del Washington Post e autrice di un libro su Melania. Mentre secondo Kate Andersen Brower, autrice di diversi libri sulla Casa Bianca e sulle first lady, la moglie del tycoon “si sta allontanando ancora di più da suo marito e dalla scena politico-sociale di Washington. Chiaramente lei odiava stare a Washington”.