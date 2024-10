Axpo riattiva progetto idroelettrico nei Grigioni

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Torna in primo piano nei Grigioni un progetto idroelettrico che era stato messo nel cassetto.

Un consorzio chiamato Plessur – dal nome del corso d’acqua che si intende sfruttare, quello che scorre nello Schanfigg, la valle che da Arosa porta Coira – realizzerà una centrale elettrica in località Pradapunt, nel territorio del comune di Arosa.

L’impianto sfrutterà il dislivello fra le località di Litzirüti e Molinis, spiega in un comunicato odierno Axpo, il colosso energetico argoviese che forma il consorzio insieme a due aziende elettriche del posto, Arosa Energie e IBC Energie Wasser Chur. La centrale avrà una capacità installata di 10 MW e potrà produrre ogni anno 42 gigawattora, ciò che corrisponde al consumo di circa 10’000 famiglie.

Il progetto “rappresenta un importante contributo al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento elettrico”, si legge nella nota. I promotori intendono investire 80 milioni di franchi. L’inizio dei lavori non è comunque per domani: concretamente il primo passo è stato fatto ora con l’inoltro di una richiesta di concessione. Seguirà un processo che durerà anni: le ruspe potrebbero cominciare ad operare nel 2027 e, calcolando tre anni di lavori, la messa in servizio potrebbe avvenire al più presto nel 2031.

I partner in questione avevano già iniziato a pianificare la centrale di Pradapunt nel 2014, ma poi nel 2017 il progetto era stato sospeso a causa delle mutate prospettive economiche. Il consorzio è tornato ad operare nel 2023 grazie al miglioramento delle condizioni generali degli ultimi anni, spiega Axpo, gruppo che come si ricorderà nel settembre 2022 aveva rischiato il crollo e chiesto aiuto alla Confederazione, per poi realizzare nell’esercizio 2022/2023 un utile da capogiro, pari a 3,4 miliardi di franchi.