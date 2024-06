Büne Huber dei Patent Ochsner riceve il “Prix Suisse”

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il “Prix Suisse”, lanciato nel 2021, verrà conferito per la prima volta ad un artista. Il consigliere federale Beat Jans lo consegnerà il 9 novembre a Büne Huber, il leader del gruppo rock bernese Patent Ochsner.

Il cantante bernese 62enne, originario di Bümpliz, ha segnato la scena musicale svizzera, scrive Iniziativa Svizzera, società anonima senza scopo di lucro sostenuta finanziariamente dalla holding Pfister di Suhr (AG) in una nota odierna. Anche se canta in dialetto bernese, Patent Ochsner è uno dei rari gruppi ad aver oltrepassato il Röstigraben. Quest’anno si esibiranno al Moon&Stars di Locarno il 13 luglio.

“W. Nuss vo Bümpliz” o “Bälpmoos” sono delle hit in Svizzera tedesca. Patent Ochsner propone dal rock al folk passando da suoni sperimentali e ricorre a diversi strumenti come mandolini e una fisarmonica.

Quattro anni fa, Patent Ochsner è stato il primo gruppo elvetico a partecipare ad un MTV-Unplugged. Regolarmente vengono raggiunti sul palco da altri musicisti quali Sophie Hunger o Andreas Schaerer. Il gruppo bernese è stato ricompensato sette volte da uno Swiss Music Award in diverse categorie.

“Prix Suisse” premia personalità che si prodigano in modo eccezionale a favore della Svizzera, distinguendosi per coraggio, innovazione e creatività. In passato è stato attribuito all’imprenditore ed ex politico UDC Peter Spuhler, alla dottoressa e scienziata Martine Clozel e allo sciatore Marco Odermatt.