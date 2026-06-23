Bürgenstock: cinque violazioni spazio aereo

Keystone-SDA

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L'Esercito svizzero ha concluso oggi la sua missione di sicurezza al Bürgenstock (NW). Nel corso dell'incontro tra delegazioni iraniane, statunitensi e dei Paesi mediatori sono state constatate cinque violazioni dello spazio aereo e due aerei sono stati scortati.

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(Keystone-ATS) I due aeromobili sono stati identificati visivamente dalle Forze aeree dell’esercito e scortati fuori dalla zona di sicurezza, si legge in una nota odierna.

In occasione di eventi di questo tipo, lo spazio aereo viene chiuso sopra siti che ospitano manifestazioni di tale portata. Le Forze aeree svizzere sono allora incaricate di far rispettare la sovranità aerea.

La missione dell’esercito comprendeva anche un supporto logistico in materiale nonché un aiuto al montaggio e allo smontaggio. Tra gli altri compiti figuravano missioni di sorveglianza e la protezione contro i mini-droni. Inoltre, l’esercito ha messo a frutto le proprie capacità in materia di difesa informatica e di protezione ABC.

Collaborazione senza intoppi con forze civili

Stando al comunicato, l’intervento ha causato solo costi aggiuntivi marginali. Questi sono coperti dal budget ordinario del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il Consiglio federale aveva autorizzato l’impiego di un massimo di 2000 militari. La collaborazione con le forze civili si è svolta senza intoppi, viene ancora precisato.

A sua volta, il canton Nidvaldo ha stilato un bilancio positivo dell’incontro al Bürgenstock. La sicurezza è stata garantita in ogni momento durante l’evento, hanno sottolineato le autorità cantonali.