Bagnes (VS): esplosione al carnevale, 11 feriti

Keystone-SDA

Oggi pomeriggio, durante il Carnevale di Bagnes in corso nel villaggio di Le Châble, nel Basso Vallese, si è verificata un'esplosione su un carro allegorico. La deflagrazione ha causato il ferimento di undici persone.

(Keystone-ATS) Il bilancio aggiornato è stato indicato stasera dalla polizia cantonale vallesana in un nota. Un portavoce delle forze dell’ordine ha detto a Keystone-ATS che allo stato attuale delle indagini la causa più probabile dell’incidente sarebbe l’esplosione di un compressore d’aria di un cannone sparacoriandoli. A dare in un primo tempo notizia dell’accaduto – avvenuto verso le 15.00 – erano stati i siti del quotidiano locale Le Nouvelliste e della radio Rhône FM.

Secondo l’emittente romanda RTS, si registra un ferito grave, che è stato trasportato in elicottero agli ospedali universitari vodesi (CHUV). Da parte sua, Rhône FM precisa che la polizia cantonale, la polizia municipale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze sono sul posto.