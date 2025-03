Baloise: forte aumento dell’utile nel 2024

Keystone-SDA

Redditività in forte aumento nel 2024 per Baloise, uno dei maggiori assicuratori svizzeri: il risultato operativo Ebit è salito del 58% a 545 milioni di franchi, mentre l'utile netto ha fatto un balzo del 60% a 385 milioni.

(Keystone-ATS) Il volume d’affari è invece rimasto sostanzialmente stabile a 8,6 miliardi (-0,2%).

Nel settore danni hanno avuto un impatto positivo gli aumenti tariffari e i minori costi per i sinistri dovuti a catastrofi naturali, mentre nel ramo vita ha inciso favorevolmente l’andamento dei mercati finanziari, spiega l’azienda in un comunicato odierno. Visto il buon andamento degli affari il consiglio di amministrazione propone di aumentare il dividendo a 8,10 franchi (+0,40 franchi). La dirigenza ha inoltre deciso di lanciare un programma di riacquisto di azioni per 100 milioni di franchi.

I dati pubblicati oggi sono nettamente superiori alle previsioni degli analisti e l’effetto in borsa non è mancato: nella prima ora di contrattazioni l’azione Baloise guadagnava il 7%.

Fondata nel 1863 come compagnia di assicurazioni contro gli incendi (sulla scia, come per altre realtà del settore, del famoso rogo di Glarona del 1861), la società Bâloise – la ragione sociale della holding conserva l’accento circonflesso, contrariamente al marchio commerciale – ha oggi circa 8000 dipendenti ed è attiva a livello europeo: ha infatti filiali in Germania, in Belgio e in Lussemburgo.