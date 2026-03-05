The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Banca Cler, 2025 ancora di crescita

Keystone-SDA

Affari ancora una volta in progressione per Banca Cler: nel 2025 l'istituto ha contabilizzato un risultato d'esercizio pari a 96 milioni di franchi, con un incremento annuo del 21%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I ricavi sono saliti del 7% a 265 milioni. Passi avanti sono stati compiuti in particolare anche in materia di fondi della clientela (+3,5%) e di crediti ipotecari (+2,9%) per i privati.

“L’esercizio 2025 è stato uno dei più proficui della nostra banca”, commenta il presidente della direzione Samuel Meyer, citato in un comunicato odierno. “Abbiamo ampliato i patrimoni della clientela nonché il volume ipotecario nella nostra attività di base. Tutto ciò esprime la fiducia che i nostri clienti ripongono nella banca”.

L’istituto afferma di essere riuscito a rafforzare ulteriormente i fondi propri: presenta quindi un finanziamento solido nonché coefficienti di capitale proprio e di liquidità invariati. In un contesto ritenuto ancora difficile, per l’esercizio 2026 la dirigenza prevede un andamento stabile nonché un risultato d’esercizio al livello dell’anno precedente.

Cler (il termine è romancio: significa chiaro) è stata fondata nel 1927 dall’Unione Svizzera delle Cooperative di Consumo (l’attuale Coop) e dall’Unione sindacale svizzera, con il nome di Banca Centrale Cooperativa. Nel 1995 divenne Banca Coop e nel 2017 Cler. Oggi è una realtà con 26 succursali – tre delle quali in Ticino (Bellinzona, Lugano e Locarno) e una nei Grigioni (Coira) – e con circa 400 dipendenti, dal 2018 interamente controllata dalla Basler Kantonalbank (BKB), la banca cantonale di Basilea.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR