Banche: COMCO infligge multe per 237,5 milioni di franchi

Keystone-SDA

La COMCO ha comminato sanzioni per un totale di 237,5 milioni di franchi a diverse banche per intese illegali nel commercio di derivati sui tassi di interesse, valute estere e metalli preziosi. Le indagini hanno coinvolto 20 istituti bancari, comunica oggi l'autorità.

(Keystone-ATS) Nel complesso, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha indagato su accordi nei mercati finanziari in nove procedimenti distinti nel corso di oltre dieci anni, precisa la nota.

Tra il 2005 e il 2013, singoli operatori di banche concorrenti avrebbero concluso oltre venti accordi bilaterali o multilaterali, distinti e indipendenti tra loro. Tramite chat aziendali, servizi di messaggistica istantanea o telefonicamente, avrebbero scambiato informazioni sensibili sui propri affari e sulle strategie adottate.

Tra il 2016 e il 2024, la COMCO ha negoziato complessivamente 35 conciliazioni in quattro dei cinque procedimenti sui derivati sui tassi d’interesse e in tre procedimenti sui tassi di cambio. I costi procedurali complessivi ammontano a 5,33 milioni di franchi. Si tratta di decisioni definitive.