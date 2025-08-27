The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Banche cercano più personale, annunci +10% in agosto

Keystone-SDA

L'inversione di tendenza registrata dopo diversi mesi in luglio si è confermata anche in agosto: le banche svizzere cercano più personale, emerge da un'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Complessivamente, il numero di annunci è aumentato del 10% (a 550) nell’ottavo mese del 2025 rispetto al settimo, stando all’indagine condotta dal portale d’impiego Indeed per l’agenzia di stampa finanziaria Awp. Se si aggiungono anche i posti di tirocinio e di stage si arriva a quota 607, il valore più alto dal mese di marzo. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione.

L’aumento dell’offerta di lavoro è dovuto al maggior numero di annunci pubblicati da quasi tutte le banche: solo due di esse mettono a referto un calo, in entrambi i casi minimo. L’attuale miglioramento della situazione per i dipendenti bancari non deve però nascondere il fatto che il settore tende a ridurre l’organico: infatti un anno fa l’offerta era ancora significativamente più alta, con 759 posti vacanti pubblicizzati, e nell’estate del 2023 era superiore di circa il 40% rispetto a quella attuale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR