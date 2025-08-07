Bank of England taglia i tassi di interesse al 4%
La Bank of England (BoE) ha annunciato, come da attese, un taglio dei tassi d'interesse britannici di un quarto di punto al 4% malgrado i dati sull'inflazione in aumento.
(Keystone-ATS) La decisione è stata presa allo scopo di stimolare la crescita economica debole del Regno Unito, che ha subito una battuta d’arresto a maggio (-0,1%).
La BoE ha inoltre alzato la stima di crescita del PIL per il 2025, portandola all’1,25%, contro l’1% previsto a maggio. Ha lasciato invece invariata la sua proiezione per il 2026, all’1,25%.