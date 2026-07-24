Barca polizia urta Westminster Bridge a Londra, 5 agenti feriti

Keystone-SDA

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Un'imbarcazione della polizia ha urtato il Westminster Bridge a Londra mentre era in navigazione lungo il Tamigi e cinque agenti risultano feriti dopo essere stati recuperati dall'acqua. Lo riportano i media britannici.

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(Keystone-ATS) Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Royal National Lifeboat Institution su un gommone e diverse ambulanze. La Met Police ha transennato la zona mentre sono stati chiusi gli accessi alla metropolitana a causa dell’incidente.