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Barca polizia urta Westminster Bridge a Londra, 5 agenti feriti

Keystone-SDA

Un'imbarcazione della polizia ha urtato il Westminster Bridge a Londra mentre era in navigazione lungo il Tamigi e cinque agenti risultano feriti dopo essere stati recuperati dall'acqua. Lo riportano i media britannici.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Royal National Lifeboat Institution su un gommone e diverse ambulanze. La Met Police ha transennato la zona mentre sono stati chiusi gli accessi alla metropolitana a causa dell’incidente.

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