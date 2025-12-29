Bardot, destra e sinistra francesi divise su omaggio nazionale

Destra e sinistra francesi si dividono sull'ipotesi di una celebrazione nazionale in omaggio a Brigitte Bardot.

(Keystone-ATS) Mentre l’esponente di destra radicale e patron del piccolo partito Udr alleato del Rassemblement National (RN), Eric Ciotti, invita il presidente Emmanuel Macron ad organizzare una commemorazione nazionale per l’attrice, scomparsa ieri all’età di 91 anni a Saint-Tropez, il segretario del Partito socialista (Ps), Olivier Faure, respinge questa ipotesi.

“Gli omaggi nazionali – scrive Faure in un messaggio pubblicato su X – vengono organizzati per servizi eccezionali resi alla Nazione. Brigitte Bardot è stata un’attrice emblematica della Nouvelle Vague. Solare, ha segnato il cinema francese. Ma ha anche voltato le spalle ai valori repubblicani ed è stata pluri-condannata dalla giustizia per razzismo”.

Faure risponde così all’invocazione di Ciotti, che chiede a Macron di organizzare un omaggio per BB, come quello su larga scala celebrato a Parigi nel 2017 per il cantante rockstar dei francesi, Johnny Hallyday.